Sigtelse: Bagmænd forsynede sælgere med 40 kilo hash

Tre mænd på 31, 32 og 38 år er blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et maratonlangt grundlovsforhør for lukkede døre ved Retten i Næstved.

Det fortæller anklager Ulrik Birk fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

De tre er sigtet for i forening at have solgt og leveret 40 kilo hash til gadeplanssælgere i Næstved og omegn i perioden mellem slutningen af august og indtil anholdelsen torsdag formiddag. Af sigtelsen fremgår det også, at det er politiets opfattelse, at de tre er en del af en større narkoring.

Alle tre nægtede sig under grundlovsforhøret skyldige i den rejste sigtelse. Den 32-årige påkærede fængslingsbeslutningen på stedet, mens de to andre udbad sig betænkningstid.

Politiet sendte inden grundlovsforhøret en pressemeddelelse ud og fortalte, at sagen har en klar forbindelse til rockermiljøet. Ekstra Bladet erfarer ud fra retsbogen i en anden sag, at den 38-årige har været medlem af Hells Angels i en årrække.

Politiinspektør Kim Kliver ønsker ikke at bekræfte oplysningerne om de tre nu fængsledes tilhørsforhold.

- Vi er ikke så optaget af, hvilken gruppering man tilhører, men om at bekæmpe kriminaliteten i grupperingerne, siger han til Ekstra Bladet.

Det er politiets opfattelse, at de tre nu fængslede har haft en styrende rolle og dagligt har forsynet hashsælgere i Næstved og omegn med hash. Kim Kliver fortæller, at narkosalg generelt skaber utryghed, og at det ofte har alvorlige sociale konsekvenser for den enkelte køber.

Kliver afviser i øvrigt, at sagen har nogen sammenhæng med beslaget af 440 kilo hash, som blev ført ind i landet på en lastbil onsdag, og som førte til anholdelsen af seks mænd i Nakskov. De seks blev torsdag varetægtsfængslet ved Retten i Nykøbing Falster.