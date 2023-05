Sigtelse: Bandefigur påkørte NNV-rival ved jobcenter

En årelang ulmende bandekrig fortsætter i København, hvor et offer i sidste uge angiveligt blev påkørt og truet med kniv på åben gade

Ved højlys dag den 26. april kunne tilstedeværende på p-pladsen ved Jobcenter København lidt i klokken 13 overvære en personbil, som gassede op og forsøgte at påkøre en ung mand, der nåede at springe til side, så han kun blev ramt let ved højre hofte.

Herefter steg føreren ud af bilen med en kniv i højre hånd og gik i retning mod offeret, der efter påkørslen var gået imod bilen.

Sådan lyder sigtelsen mod en 26-årig mand, der tirsdag formiddag blev varetægtsfængslet efter at være fremstillet i et grundlovsforhør.

Her blev han blev sigtet for grov vold i gentagelsestilfælde, forsøg på grov vold og dødstrusler som led i en bandekonflikt. Han nægtede sig skyldig.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre og det er derfor ikke kommet frem, hvad der angiveligt stoppede konfrontationen. Men der var ifølge Ekstra Bladets oplysninger flere vidner på stedet, som kontaktede politiet.

Gerningsmanden var dog væk, da politiet nåede frem, men den efterfølgende efterforskning ledte altså til den 26-årige, som blev anholdt mandag.

Del af bandekonflikt

Han er sigtet efter bandeparagraffen, der kan fordoble straffen, hvis han bliver dømt.



Af sigtelsen fremgår det, at påkørslen var en del af en bandekrig mellem en unavngiven gruppering, som den 26-årige kan regnes for at være en del af på den ene side, og på den anden side bandefolk fra grupperingen NNV (Nørrebro-Nordvest, red), som offeret på parkeringspladsen ifølge Ekstra Bladets oplysninger har været tilknyttet.

Det er dermed ikke en konflikt i klassisk forstand, hvor to bander eller klubber bekriger hinanden.

Ifølge kilder med indsigt i miljøet er der tale om en personlig konflikt, hvor den gruppe mænd, der tidligere havde tilknytning til NNV-banden, og som nu er blevet medlemmer i Hells Angels har et fjendskab med en mindre gruppe mænd, der var med i kredsen omkring rockergruppen Mongols. Heriblandt den 26-årige og hans bror.

I 2016 var der en blodig konflikt mellem de to grupper, og selvom at ingen af grupperne officielt eksisterer længere, er der stadig ondt blod mellem parterne, der var med dengang og med jævne mellemrum blusser konflikten op mellem de centrale personer.

Og det er ifølge Ekstra Bladets oplysninger den gamle strid, der også har ført til opgøret på parkeringspladsen.

Politiet mistænker den 21-årige Hells Angels-rocker Ali Ismail for at stå bag et tidligere knivoverfald på den 26-årige, der nu selv er varetægtsfængslet for grov vold. Politifoto

Fængslet var selv offer

Senest var den nu fængslede 26-årige selv offer 2. april i år, da han blev stukket ned i en elektronikbutik på Frederikssundsvej i Nordvest midt på dagen. Han slap uden alvorlige skader.

Få timer efter knivstikkeret dukkede hans bror ifølge Ekstra Bladets oplysninger op foran Hells Angels-rockerborg på Svanevej i København, hvor han råbte skældsord og smadrede en bilrude med et bat. Politiet anholdt broren og sigtede ham for hærværk.

Et par dage senere kunne politiet efterlyse den 21-årige Ali Ismail for knivstikkeriet.

Han har en fortid i netop NNV-banden, inden at han gik ind i Hells Angels, hvor han nu er prøvemedlem.

Ifølge Bo Hass Jensen, Politikommisær i Københavns Politi, mangler de fortsat at få pågrebet den 21-årige. Og han beder fortsat befolkningen om hjælp.

- Indtil videre har vi fået 0 henvendelser, oplyser han til Ekstra Bladet.

Hvis du har set den mørkhårede Ali Ismail, kan politiet kontaktes på 114.

