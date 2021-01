Sigtelse: Bandefigur styrede hvide bude fra fængslet

Mens en 23-årig bandefigur afsonede en langvarig narkodom, fastholdt han en delvis styrende rolle i et netværk af såkaldte hvide bude, der leverer narkotika til døren.

Det er politiets opfattelse, efter de tirsdag morgen slog til mod flere adresser og anholdt fem personer, en 22-årig kvinde og fire mænd i alderen 21-24 år, der alle er en del af eller har tilknytning til det københavnske bandemiljø.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om personer med relation til Husum-gruppen, og i forbindelse med aktionen blev der ransaget ti forskellige steder på Københavns Vestegn, på Midtsjælland og i København.

Her blev der fundet en mindre mængde narkotika og et større kontantbeløb.

Anholdt i fængslet

Den 23-årige blev anholdt i Vestre Fængsel, hvor han siden august sidste år har afsonet en dom på syv et halvt års fængsel.

På spørgsmålet om, hvordan man kan indtage en styrende rolle i et narkonetværk, mens man er bag tremmer, anfører vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra Særlig Efterforskning Øst, at man som afsoner jo ikke er undergivet andre begrænsninger end dem, som Kriminalforsorgen sætter op - og derfor blandt andet har ret til besøg.

- Det er ikke ment som en anklage mod Kriminalforsorgen eller vores system, for når vi har folk siddende mange år i fængsel, skal de selvfølgelig også have en form for kontakt med andre mennesker, siger han.

Sigtet for fire kilo

Ifølge Torben Henriksen er persongrupperne i sager om hvide bude ofte noget yngre end i mere traditionelle narkosager, og de ser måske ikke nødvendigvis på sig selv som de hele store 'narkogangstere'.

I den konkrete sag sigtes de anholdte personer indledningsvist for i en periode siden sommeren sidste år til januar i år at have distribueret op til fire kilo kokain.

- Det er ikke den største sag, men det er trods alt op mod fire kilo, og hvis man bliver dømt, kan man godt få sig lidt af en overraskelse, siger vicepolitiinspektøren, der beskriver sagen som en klassisk måde for både gadebander og andre kriminelle grupperinger at lave penge.

- Det er desværre ikke noget særsyn, at det københavnske bandemiljø skaffer sig penge ved at distribuere hård narkotika ved netop at agere som såkaldte hvide bude, siger han.

De anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup i morgen klokken 9.30 med krav om varetægtsfængsling.

Det kan ikke udelukkes, at sigtelsen vil blive udvidet, eller at der vil ske yderligere anholdelser.