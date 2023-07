Krimi ... 21. jul. 2023 kl. 14:20 Gem artikel Gemt artikel

Sigtelse: Bandemedlemmer bag grusom voldtægt

Syv medlemmer af bandegruppering er sigtet for at have holdt en mand fanget i 45 timer i lejlighed, og udsat ham for voldshelvede og voldtægt. Fire af dem er på flugt og internationalt efterlyst