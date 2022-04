Sigtelse: Begik drabsforsøg under jalousi-opgør

Sigtet var rasende over, at hans kæreste tilbragte natten med en anden mand, og stak ifølge retsbogen offeret med en kniv i hjerteregionen

Et natligt jalousidrama i et kolonihavehus på den københavnske vestegn har sendt en 37-årig mand bag tremmer.

Han er mere konkret sigtet for at have forsøgt at dræbe sit mandlige offer ved flere gange at stikke ham i hjerteregionen.