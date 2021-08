Sigtelse: Beruset mand ville vise penis

En 41-årig mand gjorde sig, ifølge sigtelsen mod ham, skyldig i blufærdighedskrænkelse både mandag og tirsdag i Randers by.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Bushammer i bælte

Tirsdag ankom en patrulje til Rutebilstationen i Randers efter en anmeldelse om, at en beruset mand gik rundt og spurgte tilfældige forbipasserende, om de ville se hans penis.

Ud fra et signalement fandt politiet frem til manden, og de sigtede ham for at forstyrre den offentlige orden.

Patruljen fandt også en bushammer i mandens bælte og sigtede ham derfor også for at overtræde våbenloven.



Befølte kvinde i bus

Efterfølgende kom han med til politigården i Randers, hvor politiet skønnede, at mandens signalement stemte overens med en episode fra mandag, hvor en 19-årig kvinde i buslinje 4A blev udsat for blufærdighedskrænkelse.

Her havde en mand sat sig ved siden af kvinden i bussen og befølt hende, mens han forsøgte at trække hende ind til sig.

Busovervågningen bekræftede, at det var den samme mand, og politiet kunne derfor sigte ham for blufærdighedskrænkelse endnu en gang.