Sigtelse: Bortførte offer - ville smadre hans knæ

Endnu en ung mand er sigtet i grum kidnapningssag, hvor fem mænd er mistænkt for at ville torturere offer for at gøre ham handikappet, mens det blev filmet

En sorthåret, spinkel og bebrillet 18-årig mand blev tirsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København. Han er sigtet for at deltage i en kidnapning, der fandt sted 19. maj i år på Amager.

Fire mistænkte medgerningsmænd, der alle er i 20'erne, er allerede sigtet og varetægtsfængslet for episoden.

Ville filme tortur

Grundlovsforhøret blev afholdt bag lukkede døre, men af sigtelsen fremgår det, at offeret blev truet ind i en bil på parkeringspladsen ud for Royal Arena omkring kl. 21.40.

Herefter kørte kidnapperne med deres frihedsberøvede offer ad Øresundsmotorvejen og Amagermotorvejen i retning mod Vestskoven i Albertslund fordelt i to biler.



Planen var ifølge anklageren, at offeret her skulle udsættes for grusom tortur med stikvåben, urineres på, have en flaske i endetarmen og have brækket knæskallerne med det formål, at offeret skulle efterlades handikappet - mens det hele blev filmet.



Foretagendet blev dog forpurret, da offeret hoppede ud af bilen, mens den kørte med høj fart på motorvejen mod Albertslund. Dermed undslap han sine kidnappere omkring kl. 22.00.



Ikke banderelateret

Den 18-årige mand nægtede sig skyldig under grundlovsforhøret og ønskede ikke at udtale sig.

Retten valgte at varetægtsfængsle ham i to dage sigtet for ulovlig tvang, trusler, frihedsberøvelse og forsøg på legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Den korte varetægtsfængsling skyldes, at de andre mistænkte mænd sigtet i sagen skal for en dommer 28. oktober til en fristforlængelse.

Her vil den 18-årige igen blive fremstillet med de andre i sagen.

Efter de første anholdelser i juni oplyste efterforskningsleder ved Københavns Politi Knud Hvass til Ekstra Bladet, at hændelsen ikke umiddelbart er banderelateret. Med henvisning til, at sagen bliver behandlet bag lukkede døre, vil han dog ikke komme nærmere ind på et muligt motiv.