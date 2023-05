Kun i Ekstra Bladet

Dette er en lang artikel, for sagen mod den 32-årige vokser. Han er sigtet for at have dræbt Emilie Meng, have overfaldet en efterskoleelev og have bortført og misbrugt en blot 13-årig pige.

Han nægter sig skyldig i de mest alvorlige anklager, så politiet skal grave dybt for at finde beviser i især de to første forbrydelser.