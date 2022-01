Efter overfaldet blev offeret - en 25-årig mand - efterladt hjælpeløs og døende. Nu er to unge sigtet for drab

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): To unge mænd på henholdsvis 18 og 23 år virkede upåvirkede af situationen, da de tirsdag blev fremstillet i et seks timer langt grundlovsforhør ved Retten i Glostrup sigtet for drab.