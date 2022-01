Sigtelse: Drabsforsøg på psykiatrisk afdeling

En 46-årig mand sigtes for drabsforsøg mod en 39-årig kvinde efter en voldsepisode på psykiatrisk afdeling på Gentofte Hospital.

Begge parter var indlagt på den psykiatriske afdeling, da der opstod slagsmål mellem dem.

Det oplyser vagthavende Camilla Priedel ved Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi vurderer, at kvinden kan have været i livsfare under episoden, og derfor bliver manden sigtet for forsøg på manddrab, siger Camilla Priedel.

Ifølge den vagthavende er kvindens tilstand stabil, og hun er ved bevidsthed. Politiet er i gang med afhøringer for at klarlægge det præcise hændelsesforløb.

Episoden fandt sted fredag eftermiddag omkring 16.00, og Camilla Priedel fortæller, at den 46-årige formentlig vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Lyngby lørdag.

Ekstra Bladet følger sagen ...

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til ugens afsnit af Afhørt herunder eller i din podcastapp. I denne uge handler det blandt andet om en konflikt mellem Bandidos og banden NNV sidste år.