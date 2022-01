Sigtelse: Drabsoffer flygtede - men blev indhentet

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Den 22-årige Serdal Bas flygtede, da Ali Yildirim og Kenny V. Jensen sammen ankom til Hallingparken i Brøndby Strand 28. december sidste år omkring klokken 13.15 for i forening og fælles forståelse at dræbe ham.

Men han blev indhentet.

Det fremgår af sigtelsen mod Kenny V. Jensen, da han onsdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, efter han tirsdag aften havde meldt sig selv til Nordjyllands Politi. Ali Yildirim er fortsat på fri fod og offentligt efterlyst af politiet. Han var repræsenteret af advokat Mai-Brit Storm Thygesen.

Det fremgår videre af sigtelsen, at Kenny V. Jensen, da de indhentede offeret, trak en pistol og affyrede et skud, som ramte Serdal Bas og perforerede hjerte og lunger.

Ifølge sigtelsen var det Kenny V. Jensen, der affyrede det dræbende skud. Han nægter sig skyldig. Politifoto

Den 25-årige Kenny V. Jensen nægter sig skyldig. Han var repræsenteret af advokat Frederikke Madsen, der mødte på vegne af Peter Ølholm, men foreløbigt blev beskikket som hans forsvarer.

Den unge mand, der har mørkt hår, der er kort i nakken og længere på toppen, var iført en grå sweater og fremstod mere spinkel end på efterlysningsbilledet. Han virkede rolig i retten.

Da dommeren spurgte, om han kunne bekræfte, at han blev anholdt i går klokken 20.20, svarede han: 'Det passer meget fint'.

Dommeren valgte efter oplæsning af sigtelsen på anklagerens anmodning at lukke dørene med den begrundelse, at der er en mistænkt på fri fod.

Ali Yildirim er fortsat på fri fod og offentligt efterlyst. Politifoto

Vidner har tidligere sagt, at drabet skete i nærheden af et parkeringsanlæg i Hallingparken, hvor to mænd løb målrettet op til det 22-årige offer og afgav skud, inden de forsvandt.

i forbindelse med efterlysningen sagde politiet, at det var deres indtryk, at Ali Yildirim og Kenny V. Jensen tydeligt optræder på videoovervågning indsamlet efter drabet, og politiet kunne derfor allerede dagen efter skudepisoden udsende en efterlysning, hvor de bad offentligheden om hjælp med at finde de to mistænkte.