Sigtelse: Dræbte kvinde med håndvægt og knivstik

Lørdag blev en 65-årig mand anholdt og sigtet for drab på en kvinde, han bor med

65-årig sigtet for drab på kvinde

RETTEN I LYNGBY: Med flere knivstik i hovedet og i halsen og med slag mod hovedet med en håndvægt blev en kvinde lørdag dræbt i en lejlighed i Helsingør.

Det fremgik af sigtelsen mod en 65-årig mand under et grundlovsforhør, der begyndte søndag klokken 12 ved retten i Lyngby.

Manden er fremstillet in absentia, det vil sige, at han ikke er til stede i retten. Men hans forsvarer Jan Aaarup oplyste, at hans klient på dette stadie af sagen formelt nægter sig skyldig.

Sagen udspillede sig ved Strandpromenaden på et endnu ukendt tidspunkt forud for klokken 1712 lørdag. Manden blev anholdt klokken 1730, oplyste anklager Ulla Greibe, Nordsjællands Politi.

Hun begærede herefter om lukkede døre.

Politiet rykkede talstærkt ud sent lørdag eftermiddag og meldte i første omgang ud, at der var sket en voldsom hændelse. Senere oplyste politiet, at der var tale om en drabssag.

Dommeren besluttede under grundlovsforhøret, at den sigtede skal være fængslet i foreløbig fire uger på en begrundet mistanke om drab. Hun lagde vægt på spor på stedet og skaderne på offeret, oplyste hun, da kendelsen blev afsagt.

Men der forestår stadig en del efterforskning og afhøring af vidner.

Den sigtede og den dræbte kvinde er ægtefæller.

Manden skal for en dommer indenfor 24 timer efter, at han vil være i stand til det.

Politiet oplyste søndag formiddag, at han selv havde skader og er indlagt.