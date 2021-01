Sigtelse: Dreng fældet i skruppelløst bedrageri

Drengen er sigtet for at have bedraget for knap 1,5 millioner kroner fra enker

En 16-årig dreng er fredag blevet anholdt og sigtet for at have bedraget en stribe kvinder, der netop var blevet enker.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Drengen er sigtet for at have bedraget for knap 1,5 millioner kroner.

- Man er gået målrettet efter personer i en sårbar situation og har udnyttet dem groft. Det er en sag, vi ser meget alvorligt på, og derfor har vi efterforsket den intensivt.

- Efterforskningen fortsætter, og vi kan ikke udelukke, at der bliver rejst flere sigtelser, siger leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Københavns Politi, vicepolitiinspektør Peter Reisz.

Drengen har ifølge sigtelsen ringet enkerne op og præsenteret sig selv som bedemand eller som repræsentant fra skifteretten.

Herefter lokkede han dem til at betale fiktive bedemandsregninger med en trussel om, at der vil blive lukket for strømmen, såfremt at en regning ikke blev betalt.

De forurettede enker kommer fra hele landet og er hver blevet svindlet for mellem 8000 og 117.000 kroner.

Da drengen blev anholdt, ransagede politiet samtidig hans bopæl, hvor man fandt flere effekter, der kan knyttes til sagen.

Han blev fredag blive fremstillet i grundlovsforhør med et krav om varetægtsfængsling.

