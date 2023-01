Sigtelse: Druggede kvinde

Efter længere tids efterforskning er to mænd nu varetægtsfængslet for at putte stoffer i en kvindes drink

To mænd på 35 år er lørdag morgen blevet fremstillet i grundlovsforhør for at have drugget en kvinde på en natklub på Vesterbro ved at putte stoffer i hendes drink.

Kvinden blev efterfølgende testet positiv for amfetamin og methamfetamin.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Over for Ekstra Bladet fortæller vagtchef Esben Godiksen, at politiet modtog anmeldelsen tidligere i januar.

- Det er en sag, vi har efterforsket i et stykke tid, og i går har vi så foretaget anholdelser, siger Esben Godiksen.

Vagtchefen fortæller videre, at de to 35-årige mænd er sigtet for kvalificeret vold.

Begge mænd blev varetægtsfængslet i ni dage. Det er uvist, hvordan de forholder sig til sigtelsen.