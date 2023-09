Sigtelse: Flugtbilist kan have flyttet trafikdræbt mand

En 37-årig trafikdræbt mand kan efter en dødelig påkørsel på Nordkystvejen i Allingåbro på Djursland af en flugtbilist være blevet flyttet fra kørebanen og ind i vejkanten.

Det fremgår ifølge TV 2 Østjylland af den sigtelse for uagtsomt manddrab, som en 25-årig mand søndag formiddag blev præsenteret for ved Retten i Randers og varetægtsfængslet i to uger for.

Fundet livløs i vejkanten

Den 37-årige blev fredag formiddag ved 10-tiden fundet liggende livløs i vejkanten på Nordkystvejen, som ligger lige uden for Allingåbro.

I første omgang afspærrede politiet en længere vejstrækning, og i en pressemeddelelse gik Østjyllands Politi ud og anmodede offentligheden om hjælp og vidner til at melde sig efter et 'mistænkeligt dødsfald'.

Politiet og teknikere var til stede i lang tid, efter en mand blev fundet død på Djursland

Tilsyneladende var manden blevet ramt af en bilist, som efterfølgende var flygtet fra stedet.

Tv-stationen skriver, at inden dørene blev lukket for offentligheden, kom det frem i retten, at der på gerningsstedet var tegn på, at den påkørte mand muligvis var blevet flyttet.

Troede, det var et dyr

Lørdag formiddag meldte en 25-årig mand sig selv til politiet og erkendte, det var ham, som havde kørt på strækningen. Under grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig i uagtsomt manddrab og forklarede ifølge tv-stationen, at han troede, han havde ramt et dyr.

I sin forklaring i den åbne del af grundlovsforhøret skulle han også have erkendt, at han efter påkørslen havde kørt bilen på værksted for at få udbedret skaderne.

Siden er bilen blevet hentet af politiet for flere undersøgelser.

Ifølge Østjyllands Politi er der ikke noget, der tyder på, at den 37-årige dræbte mand kendte den 25-årige.

Flugtbilist i Vestjylland

Også i Vestjylland blev en 23-årig mand påkørt af en bilist, som flygtede fra stedet. Det skete tidligt lørdag morgen, og først mange timer senere blev han fundet i en grøft af en traktorfører.

Den 23-årige har pådraget sig flere knoglebrud, men er uden for livsfare. Flugtbilistens identitet er endnu ikke kendt.