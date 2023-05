Sigtelse for afpresning: Truede med at dræbe 17-årig

Pædagog og to andre mænd sigtet for bortførelse, trusler og forsøg på afpresning af teenager med ondt i livet og hans skræmte mor efter strid om tyveri af op til 50.000 kroner i København

En 17-årig mand var fredag midtpunkt for en dramatisk hændelse omkring Emdrup Sø i København. I sidste ende kørte balladen så meget op i en spids, at tre mænd blev anholdt og sigtet for frihedsberøvelse, trusler og forsøg på kidnapning.

Lørdag blev de tre mænd på 18, 24 og 27 år, hvoraf den sidste har været ofrets pædagog, fremstillet i grundlovsforhør. Det udspillede sig for åbne døre. De er sigtet for frihedsberøvelse, trusler og forsøg på afpresning.

De tre mænd nægter sig alle skyldige, og specialanklager Jannik Rasmussen endte usædvanligt nok med at frafalde sin anmodning om at få varetægtsfængslet dem alle. Kun to af de sigtede ønskede at afgive forklaring.

- Det gjorde jeg, fordi der reelt ikke er en påvirkningsrisiko, og fordi jeg efter at have hørt to af de sigtedes detaljerede forklaringer finder, at der ikke er en begrundet mistanke mod dem. Det kan selvfølgelig ændre sig, lød Jannik Rasmussens begrundelse.

I grove træk var de to ældste sigtede enige om, at den forurettede teenager selv havde aktier i, at deres møde omkring Emdrup Sø løb løbsk, og at de tre nu sigtede mænd blev anholdt omkring klokken 16 efter at været stået ud af samme bil i nærheden af motorvejsafkørslen ved Lyngby.

Håndgranat og ild

Først forklarede den 24-årige sigtede, at han nogen tid forinden havde skaffet en lejlighed, hvor den 17-årige kunne bo efter i forårets løb at være blevet smidt ud hjemmefra af sine forældre og efterlyst af myndighederne.

For to dage siden mødtes de to unge mænd, hvoraf den ældste har en slags beskytterrolle over for teenageren, tilfældigt på Østerbro.

- Han er nogle gange mærkelig og laver dumme ting, sagde den 24-årige i retten, og han forklarede, at teenageren bekræftede over for ham, at han havde stjålet nogle penge, som han fandt i den lånte lejlighed.

Fremstillingsbegæringen lægger op til, at det skulle dreje sig om 50.000 kroner, og at de tre sigtede i forening og med uberettiget vinding skulle have truet med at slå den 17-årige ihjel og smide en håndgranat og antænde ild i hans mors lejlighed.

Den forurettede har selv over for politiet givet udtryk for, at det stjålne beløb var væsentlig lavere, og at han havde givet dem videre til sin mor. Den 24-årige lagde mærke til, at den unge mand lige havde købt nyt tøj og sko.

Pengenes ejermand ville nu have pengene tilbage, og den 24-årige ville efter eget udsagn gerne hjælpe og rådede den nervøse teenager til at kontakte sin mor og skaffe pengene, så sagen kunne komme 'ud af verden'. Men skyldneren mente, at han kun kunne få pengene ud af sin mor, hvis de ringede og fortalte, at han blev truet og var i livsfare.

Ringede til mor syv gange

De gik hen til parken omkring Emdrup Sø. Her stødte den medtiltalte 18-årige mand til. Syv gange ringede den 17-årige sin mor op, og han lavede ifølge den sigtede 24-årige 'ven' en scene. Selv tog den ældre mand også mobilen og bekræftede, at kvindens søn ville blive slået ihjel, hvis hun ikke rykkede ud med pengene.

Selv sagde hun, at hun ikke havde fået nogen penge af sønnen. Kvinden var ifølge den sigtede 24-årige mand åbenlyst bange.

Også den forurettede mands tidligere pædagog på en institution for unge i vanskeligheder, hvor den unge mand boede indtil for et år siden, er sigtet i sagen. Men den 27-årige mand fastslog i retten, at han udelukkende dukkede op ved Emdrup Sø, fordi han per sms og telefon fik indtryk af, at den 17-årige var i klemme.

I retten forklarede pædagogen, at der ikke var snak om afpresning, da han ankom til Emdrup Sø. Han kunne mærke, at teenageren virkede nervøs og presset, men opfattede ikke de to andre på stedet som urolige eller 'konflikt-optrappende'.

Slap for en hyrevogn

Det endte med, at den 17-åriges mor per telefon tilbød at hæve det krævede beløb i Lyngby, og da de to yngste sigtede mænd ville køre derud sammen med teenageren, tilbød pædagogen at køre dem, så de slap for at ringe efter en hyrevogn.

I Lyngby blev passagererne sat af, og kort efter blev de tre nu sigtede mænd alle anholdt i sagen.

- Jeg handlede med hjertet og ville bare hjælpe, fordi jeg kunne mærke, at han (den forurettede, red.) havde rodet sig ud i noget lort, forklarede pædagogen i retten.

Han bedyrede, at han ikke havde den fjerneste anelse om, at han blev rodet ind i en sag om trusler, afpresning og forsøg på bortførelse.

Som led i sagens efterforskning er politiet i fuld gang med at kigge på tele-oplysninger og kameraovervågning.

Sigtet pædagog: Han har været tæt på at dø

I forbindelse med grundlovsforhøret forklarede den medsigtede pædagog, at han altid har 'holdt af' den 17-årige dreng i trusselssagen fra Emdrup Sø.

- Jeg kender hans historie, og den er virkelig sørgelig, sagde pædagogen, som er blevet ved med at holde øje med den socialt udsatte teenager i deres fælles 'hood' i Københavns nordvestkvarter, selvom den unge mand ikke længere er på institutionen, hvor den ti år ældre pædagog er ansat i en fast stilling.

- Han er ekstrem misbruger og har været tæt på at dø af en overdosis. Hans forældre har været ude af stand til at tage sig af ham, sagde den hurtigt talende pædagog.

Han forklarede samtidig, at den unge mand er involveret i 'dyb kriminalitet' og plejer omgang med kriminelle.

- Har det noget med bander at gøre? spurgte den 24-årige mands forsvarer, Naja Larsen.

- Det kan jeg ikke udtale mig om, svarede pædagogen.

Den sigtede 24-årige mand er selv en del af bandemiljøet i København. Han har ifølge Ekstra Bladets oplysninger haft tæt tilknytning til den særlige NNV-gruppering.