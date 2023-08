Sigtelse: Forgiftede mandens kaffe i månedsvis

En kvinde fra den amerikanske delstat Arizona forsøgte ifølge politiet at forgifte sin mand ved gentagne gange at putte blegemiddel i hans kaffe

En amerikansk kvinde er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg, efter hun igennem flere måneder ifølge sigtelsen har forsøgt at dræbe sin mand ved at putte blegemiddel i hans kaffe.

Det skriver The Guardian, der er i besiddelse af retsdokumenterne.

Forgiftningen startede tilbage i marts, mens parret boede i Tyskland, fordi manden var udstationeret med det amerikanske militær.

En dag bemærkede han, at hans kaffe smagte mærkeligt.

Han fortsatte dog med at drikke kaffen de næste to til tre uger, men til sidst tog den mærkelig smag overhånd, og han købte derfor nogle teststrimler som bruges til at påvise poolkemikaler.

Afsløret på kamera

Han testede først vandhanen, men her var alt normalt. Så testede han kaffekanden, der viste høje niveauer af klor.

Nu begyndte han at mistænke, at nogen forsøgte at forgifte ham.

Han lod som om, at han fortsat drak kaffen, fordi han ikke ville anmelde det i Tyskland.

Parret, som på dette tidspunkt gik igennem en skilsmisse, vendte retur til USA i slutningen af juni, hvor de blev indlogeret i midlertidige hotelboliger på luftbasen Davis-Monthan i Tucson.

Her satte han et kamera op, som afslørede, at konen hældte noget ned i vandbeholderen til kaffemaskinen.

Han anmeldte det politiet, der dog ikke ville gå videre med det, fordi de ikke kunne se, hvad der blev hældt ned i maskinen.

Sigtet og varetægtsfængslet

Så købte han i stedet flere kameraer, der blandt andet blev placeret i vaskerummet. Her fangede kameraet, at konen tog blegemidlet og hældte det i kaffemaskinen.

Det var bevis nok, og politiet fik en kendelse til at ransage hjemmet, og fandt flere beholdere tilhørende kvinden, som lugtede af blegemiddel.

En dommer besluttede, at kvinden skulle varetægtsfængsles, fordi det blev vurderet, at hun kunne finde på at flygte.

Ifølge retsdokumenterne lyder mandens teori på, at konen ville have forsikringspengene, hvis han døde.