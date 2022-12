Sigtelse: Forsøgte at slå lærer ihjel

Bevæbnet med en brødkniv og en hammer forsøgte en 20-årig mand ifølge sigtelsen at slå en lærer ihjel.

Det skete torsdag morgen omkring klokken 9.35 på et tilbud for socialt udsatte i Nyborg, og fredag morgen blev han fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Svendborg, hvor han nægtede sig skyldig.

Ifølge den udførlige sigtelse lagde han en brødkniv klar og afventede offerets ankomst, hvorefter han henvendt til et vidne sagde, at ’det havde været bedre, at du tog et go pro på kasketten, så du kunne filme, at en mand på 180 centimeter med en vægt på 80 kilo blev stukket ned'.

Efterfølgende henvendte han sig ifølge sigtelsen til offeret og sagde først: 'Bare vent, der er en, der bliver slået ihjel' efterfulgt af ’prøv at kigge indad mod dig selv' eller lignende, hvorefter han forlod lokalet og kom retur med en brødkniv og sagde: ’Du går ingen steder, jeg skal have fat i dig’.

Offeret flygtede ifølge sigtelsen fra stedet med den 20-årige mand efter sig og søgte tilflugt i stedets kantine, hvor han desperat forsøgte at holde en glasdør lukket, som den sigtede forsøgte at få op og smadrede med hammeren, mens han råbte, 'du skal dø'.

Læreren flygtede herefter fra stedet i en tilfældigt prajet bil med den sigtede efter sig, hvorved drabsforsøget mislykkedes, fremgik det af sigtelsen.

Sagens anklager Line Baungaard Hansen oplyser, at den 20-årige mand blev varetægtsfængslet frem til 16. december af hensyn til efterforskningen og gentagelsesrisikoen.

