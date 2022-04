Sigtelse: Havde maskinpistoler i lejlighed

To mænd fra bandemiljøet kræves fængslet lørdag formiddag - de to nægter sig skyldige i sag om våben og narko

RETTEN I GLOSTRUP: Maskinpistoler i en lejlighed og smugling af kokain indgår i sigtelsen mod to mænd på 27 og 31 år, der lørdag formiddag blev stillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om mænd fra den nu forbudte bande Loyal To Familia, (LTF).

De to blev ført ind i retslokalet af adskillige politifolk. Begge to havde sort skæg og var iklædt sort tøj. De fik plads ved siden af deres forsvarsadvokater Peter Secher og Lone Refshammer og kiggede over mod tilhørerpladserne.

En tredje mand blev også ført ind i håndjern af politiet og fik plads i det tætpakkede lille retslokale mellem sin advokat og Ekstra Bladets udsendte. Han er allerede varetægtsfængslet i samme sagskompleks og har derfor ret til at overvære grundlovsforhøret mod de to, der netop er blevet anholdt.

De to anholdte blev præsenteret for sigtelserne af anklager Mie Quast fra NSK, National enhed for Særlig Kriminalitet.

Her fremgik det, at de 15. november 2021 i en lejlighed i Ballerup i forening med flere andre at have været i besiddelse af ikke færre end otte pistoler og to maskinpistoler med lyddæmpere.

De to blev også sigtet for i samme lejlighed at have været i besiddelse af syv kilo kokain, der blev overdraget til ukendte købere og for at have planlagt smugling af ti kilo kokain med henblik på videreoverdragelse,

De to mænd nægtede sig skyldige og deres advokater lod retten vide, at de ikke agtede at udtale sig under grundlovsforhøret.

Anholdelserne skete fredag mellem klokken 11 og 12. Den ene blev anholdt i sit hjem i Albertslund og den anden i fængslet, hvor han afsoner en dom.

Centrale personer

Politiet har efterforsket sagen længe, og våbnene er beslaglagt ved en tidligere aktion, men politiet mener altså nu med sigtelsen mod de to, at de kan knyttes til våbnene. Hvad detaljerne er i den mistanke vides ikke. Retten lukkede dørene for offentligheden af hensym til efterforskningen, efter at sigtelserne var læst op.

- Med anholdelserne har vi taget yderligere to centrale personer fra bandemljøet ud af cirkulation og sigtet dem for særdeles alvorlig kriminalitet, lød det fra vicepolitiinspektør Torben Henriksen, NSK efter anholdelserne.

Bag de lukkede døre skal dommeren tage stilling til om de to fængsles eller ej.