Sigtelse: Havde skarpladt skydevåben

En mand er blevet sigtet for at have været i besiddelse af en skarpladt pistol på offentligt tilgængeligt sted og under særligt skærpende omstændigheder med baggrund i den verserende konflikt mellem rockerklubben Bandidos og NNV-gruppen.

Det kom frem under grundlovsforhøret i Retten i Glostrup torsdag formiddag.

Det skete ifølge sigtelsen 16. januar i år omkring klokken 21 på en adresse i Ishøj og under en køretur til Rødovre i forening og efter forudgående aftale med to navngivne personer, der allerede er varetægtsfængslet i sagen.

Han er desuden sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videreoverdragelse af omkring 800 gram hash, 50 kokain, 13 gram ketamin og 70 gram mdma.

Han nægter sig skyldig i det første forhold om skydevåben og besiddelse af stoffer med henblik på videreoverdragelse, men erkender besiddelse til eget forbrug.

Sagens anklager Jelena Hansen oplyser, at han kun er blevet varetægtsfængslet frem til 27. april, så hans frist udløber på samme tid som de to andre, der er varetægtsfængslet i sagen allerede.