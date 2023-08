Sigtelse: Hjalp med flugt og planlægning

En 18-årig mand medvirkede ifølge politiet til planlægningen, koordineringen og udførelsen af drabet på et 30-årigt prøvemedlem af Hells Angels.

Det fremgår af sigtelsen mod den unge mand, som nu sidder varetægtsfængslet.

Rockeren blev dræbt af adskillige skud, da to maskerede gerningsmænd åbnede ild ved og i bebyggelsen Stjerneskibet på fristaden Christiania lørdag aften kort efter klokken 19.25.

Planlægningen og koordineringen af drabet på HA-rockeren var ifølge sigtelsen flere dage undervejs. Teenageren er således sigtet for i perioden 24. august og frem til drabet 26. august i år at have assisteret de to bevæbnede gerningsmænd, som ifølge politiet udførte drabet.

Han er desuden sigtet for at have hjulpet med flugten og for medvirken til drabsforsøg på fire andre tilfældige personer, som blev ramt under skyderiet. Rockeren blev likvideret med flere skud, mens et af de tilfældige ofre blev ramt seks gange. De øvrige er såret af en enkelt skudlæsion hver, fremgår det af sigtelsen.

Den 18-årige mand nægter sig skyldig og har kæret kendelsen om varetægtsfængsling til Landsretten.

De to pt. ukendte gerningsmænd, som ifølge politiet udførte drabet er fortsat på fri fod. Allerede lørdag aften kunne politiet fortælle, at de efter drabet flygtede fra Christiania mod Langebro på to el-cykler.

Ifølge politiet var gerningsmændene målrettede, men det er endnu uvist, hvorfor den 30-årige rocker, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger lige var blevet far, skulle dræbes.

En aktindsigt viser, at National Enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, dagen efter drabet har udarbejdet et konfliktnotat, der konstaterer, at der verserer en voldelig konflikt mellem den forbudte bande LTF og Hells Angels. I konflikten anvendes der ifølge politiet skydevåben, eksplosivstoffer og brandstiftelse.