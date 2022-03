Sigtelse: Hjemmehjælper snød ældre for penge

Kvinden skaffede sig adgang til ældre borgeres pinkoder via sit job som hjemmehjælper på to plejehjem i København

Politiet har sigtet en 36-årig kvindelig hjemmehjælper, som er mistænkt for at have misbrugt en række ældre plejehjemsbeboeres betalingskort.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Kvinden skulle have skaffet sig adgang til pinkoderne til de ældres betalingskort igennem sit job, først som hjemmehjælper på et plejehjem på Vesterbro og dernæst et plejehjem på Frederiksberg.

- Det er en alvorlig sag, hvor vi mistænker den pågældende kvinde for groft at have udnyttet sin adgang til en række ældre medborgere.

- De har efterfølgende oplevet, at der er blevet trukket mange penge fra deres konti for varer, som de aldrig har købt, udtaler vicepolitiinspektør Peter Høholt fra Københavns Politi i en skriftlig kommentar.

Det er uvist, hvor mange forurettede der er i sagen, samt over hvor lang tid databedrageriet er foregået.

Det vides heller ikke, hvordan det omfattende bedrageri er blevet opdaget.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra Københavns Politi ...