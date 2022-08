Sigtelse i lufthavnsdrama: Truede med kniv

En 29-årig polsk mand er varetægtsfængslet for at have truet med kniv og udøvet vold mod politibetjente ved Københavns Lufthavn

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Det gik ikke stille for sig, da en polsk mand onsdag formiddag blev ført ind dommervagten, efter en dramatisk anholdelsesaktion ved Københavns Lufthavn tirsdag.

Her blev han sigtet for at have truet med en kniv og udøvet vold mod politibetjente, da de tirsdag forsøgte at anholde ham.

- Jaja, jeg ved det godt, jeg har prøvet det før, lød det fra den sigtede, da han afbrød dommerens indledende ord ved grundlovsforhøret.

Manden var iklædt et blåt joggingsæt og gummisko, var kortklippet og havde friske sår og hudafskrabninger i venstre side af ansigtet og på halsen.

Kort tid efter anklageren havde læst sigtelserne højt i salen, blev der nedlagt navneforbud, i hvilken forbindelse den sigtede vendte sig smilende mod Ekstra Bladets udsendte.

- I kender mig jo, sagde han.

Den sigtede flygtede ind på Hotel Clarion, hvor han greb en kniv og et glas fra restaurantområdet, som han truede med at bruge mod politiet. Foto: Jens Dresling

Annonce:

Truede med kniv og stak betjent en lussing

Af sigtelserne fremgik det, at den polske statsborger udviste truende adfærd, allerede da to betjente tog kontakt til ham på parkeringspladsen ud for Terminal 3 i Københavns Lufthavn, fordi manden generede øvrige passagerer.

Manden vristede sig fri af betjentenes greb efter at have tildelt den ene betjent mindst et knytnæveslag. Han flygtede derefter ind på Hotel Clarion, hvor han kom i besiddelse af en kniv og et glas, som han greb fra et bord i hotellets restaurationsområde.

Herfra havde manden ifølge politiet udvist truende adfærd med kniven og gjort antræk til at kaste glasset mod betjentene. Efter et kvarters tid ankom en patrulje med politihund, som bed den sigtede i benet, så politiet kunne få ham i håndjern og anholdt.

Manden blev bragt til Bellahøj Politistation, hvor han stak en tredje betjent en lussing, da han skulle have taget fingeraftryk og billeder.

Den polske statsborger fnøs og afbrød flere gange anklageren i vrede under grundlovsforhøret. Han nægter sig skyldig i samtlige forhold om vold og trusler mod betjentene, bortset fra sidstnævnte lussing.

Annonce:

Tidligere haft fat i ham

Da Ekstra Bladet talte med vagtchefen ved Københavns Politi tirsdag, kunne han afsløre, at politiet allerede havde kendskab til manden.

- Vi har haft fat i ham tidligere på natten i Terminal 3 i lufthavnen, hvor han generer passagererne. Der har vi fat i ham og bortviser ham fra stedet, sagde vagtchef Dyre Sønnicksen.

Men om den tidligere hændelse havde relation til det forløb, der endeligt betød 27 dages varetægtsfængsling for den polske statsborger, er uklart.

Ifølge mandens eget udsagn befandt han sig i Københavns Lufthavn, fordi han var på vej hjem til Polen. Til forsvareren havde han sagt, at han bare ønskede at komme hjem hurtigst muligt.