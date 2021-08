Sigtelse i tyverisag: Luksus-ur stjålet med fototrick

En tyverisigtet 20-årig mand blev over middag varetægtsfængslet i tre uger på en begrundet mistanke om at have stjålet et schweizisk herreur til en anslået værdi af 253.000 kroner i Københavns natteliv.

Det oplyser Kristine Hjorth, senioranklager i Københavns Politi.

Manden nægter sig skyldig.

Han blev afhørt bag lukkede døre med den begrundelse, at to mulige medgerningsmænd er på fri fod.

Det er derfor ikke muligt at bringe mere detaljerede oplysninger videre om hændelsesforløbet omkring klokken 0.40 natten til søndag foran restaurant Barok i Nyhavn i København.

Men af sigtelsen fremgår det, at den sigtede og hans to mulige medgerningsmænd efter anklagemyndighedens opfattelse benyttede sig af et særligt fototrick.

Herreur med stållænke

De påstod angiveligt, at deres ærinde var at optage et fælles-fotografi, og herefter lykkedes det en af de to mulige medgerningsmænd at vriste uret af det eksklusive mærke Vacheron Constantin af den forurettede 40-årige mands håndled.

Det er ikke lykkedes at skaffe armbåndsuret til veje. Ekstra Bladet erfarer, at det har en blå farve i skiven og en stållænke.

Før grundlovsforhøret oplyste senioranklager Kristine Hjorth til Ekstra Bladet, at den forurettede har oplyst, at han havde købt uret til den pris udregnet i euro i Dubai. Et prisniveau som armbåndsure af det mærke sagtens kan løbe op i, viser Ekstra Bladets tjek på virksomhedens hjemmeside.

Urets ejer havde været ude at spise i Nyhavn med sin kæreste og en veninde, da hændelsen ifølge sigtelsen udspillede sig.