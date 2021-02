Sigtelse: Kvinde kvalt og parteret med sav

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

RETTEN I AARHUS: En 51-årig mand er i et grundlovsforhør blevet sigtet for drab ved at have kvalt sin 43-årige tidligere samlever og for usømmelig omgang med lig ved at have parteret liget med en sav og gemt ligdele i huset, mens andre ligdele blev gravet ned i haven.

Han erkender sig skyldig.

Retten afviste efter protester fra anklager og pressen at nedlægge navneforbud for manden, men lukkede på anklagerens begæring dørene af hensyn til efterforskningen.

Det er derfor ikke muligt at beskrive, hvad manden forklarer.

Mand sigtet for drab: Har fundet ligdele

Kvinden blev meldt savnet tirsdag, efter hun sidst blev set torsdag aften omkring klokken 23.30, hvor hun fik fri fra sit arbejde på et plejecenter i Odder.

Lørdag modtog hendes arbejdsgiver en sms fra hendes telefon, hvor hun meldte sig syg.

Sporsikring på gerningsstedet. Foto: Ernst van Norde

Men politiet mener altså, at hun allerede på dette tidspunkt var død.

Den sigtede er en spinkel mand med kort, lysblondt hår og bar briller med sort stel, hvor det ser ud til, at venstre glas var splintret. Han var iført en lyseblå sporsikringsdragt og sorte sandaler.

Østjyllands Politi har tidligere oplyst, at ligdelene onsdag bliver sendt til retsmedicinsk undersøgelse for endeligt at få bekræftet, at der er tale om den 43-årige kvinde. Det mener de dog på baggrund af deres efterforskning, at der er stor sandsynlighed er.

Foto: Ernst van Norde

Den 51-årige blev anholdt allerede tirsdag morgen klokken 9.51, efter han kontaktede politiet og meldte sin tidligere samlever savnet.

- Der var nogle omstændigheder omkring den anmeldelse, der gjorde, at vi på et meget tidligt tidspunkt anholdt manden, der nu er sigtet for manddrab, siger Michael Kjeldgaard.