Sigtelse: Låste hårdt kvæstet hustru inde og lod hende dø

I mindst otte timer lå en 31-årig kvinde hjælpeløs og hårdt kvæstet efter vold i familiens hjem i Birkerød, før hun døde af svære hjernelæsioner.

Det var hendes 43-årige mand der, ifølge sigtelsen, slog og sparkede hende adskillige gange i hovedet og på kroppen, før han tog hendes telefon, så hun ikke kunne tilkalde hjælp, låste døren og forlod hende hjælpeløs og døende.

Senere på dagen tog han også nøglerne fra parrets tre døtre, så de ikke fandt deres mor.

Familedramaet skete 8. august sidste år. Men det sluttede ikke med hustruens død, som ifølge retsmedicinerne skete mindst otte timer efter, at den 43-årige havde forladt lejligheden.

Stak 24-årig ned foran station

Mens kvinden lå døende i familiens hjem, bevæbnede den 43-årige sig med en kniv og midt i myldretiden overfaldt han, ifølge sigtelsen, en 24-årig mand på Jernbanepladsen foran Lyngby Station i Kgs. Lyngby.

Den 24-årige fik et livsfarligt 19 centimeter langt og 8-10 centimeter dybt knivstik i maven. Knivstikket skar et ribben igennem og gav flere operations-krævende læsioner i bughulens organer og større blodkar. Men den 24-årige overlevede drabsforsøget.

De grusomme oplysninger fremgår af en retsmødebegæring til Retten i Lyngby, hvor den 43-årige senere på måneden ventes at tilstå vold med døden til følge mod hustruen og drabsforsøget på Jernbanepladsen.

Knivstikkeriet på Jernbanepladsen blev optaget af flere overvågningskameraer ved Lyngby Station.

artiklen fortsætter under billedet

Foran Lyngby Station fik en 24-årig et dybt og livsfarligt knivstik i maven. Foto: Kenneth Meyer

Både gerningsmanden, hustruen og den 24-årige er fra Eritrea, og der er et bekendtskab mellem de tre, som hidtil ikke er blevet offentligt belyst ligesom motivet. Anklager Jacob Dreist ønsker ikke forud for retssagen at udtale sig om et formodet motiv.

Sagen skulle egentlig være kørt som en nævningesag over fem dage i april, men den 43-åriges forsvarer, advokat Peter Trudsø, har meddelt politiet og retten, at hans klient ønsker at tilstå.

Foruden dødsvold og drabsforsøg er han sigtet for at have hensat hustruen i hjælpeløs tilstand.

Lå døende i mange timer

Han var oprindeligt sigtet for drab, men efter beviserne kan politiet acceptere en tilståelse af vold med døden til følge.

artiklen fortsætter under billedet

Politiet sprængte døren til lejligheden i Birkerød, hvor kvinden blev fundet død. Foto: Kenneth Meyer.

Det fremgår af retsmødebegæringen, at volden mod hustruen stod på i tidsrummet fra klokken to om natten til klokken otte næste morgen, hvor den 43-årige forlod lejligheden og den hårdt kvæstede hustru.

Retsmedicinerne har vurderet, at hun døde samme dag i tidsrummet 16.30 til 22.20 altså mellem godt otte og 14 timer senere.

Ifølge obduktionen var kvinden påført 'adskillige skader på kroppen og hovedet samt svære og udbredte hjernelæsioner'.

Det var først efter anholdelsen af den 43-årige for knivstikkeriet på Jernbanepladsen, at politiet om aftenen fandt den døde kvinde i lejligheden i Birkerød.