Sigtelse: Lærer misbrugte psykisk sårbare teenagere

Lærer har været varetægtsfængslet siden april, sigtet for at misbruge sin stilling til at have sex med 15-årig elev med psykiske problemer

En sjællandsk skole har bortvist en lærer, efter at han er blevet sigtet og fængslet for at have begået overgreb på to psykisk sårbare teenagepiger, han var ansat for at støtte og undervise.

Ifølge retsbogen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, var pigerne 14 og 16 år, da overgrebene begyndte.

Tæt lærer-relation

Skolen, hvor læreren i mange år var ansat, indtil han blev varetægtsfængslet 23. april, har elever med psykiatriske diagnoser.



Det fremgår af materiale fra skolen selv, at de lægger vægt på, at der er en tæt lærer- og elevrelation med en høj grad af tillid, der skal understøtte elevernes udvikling.

Sex på skolen

Det var ifølge sigtelsen netop i kraft af hans betroede position, at læreren i tre år fra 2015 til 2018 gentagende gange havde samleje med den ældste af pigerne. Det skete både på skolen og i en bil, når pigen skulle køres hjem.

Sigtelsen lyder ydermere på, at han blufærdighedskrænkede hende adskillige gange i perioden ved at beføle hende på lår og numse under køreturene.

Den yngste af de forurettede blufærdighedskrænkede han ligeledes, ifølge sigtelsen, ved at beføle hende på lårene, når han skulle køre pigen hjem til hendes forældre. Det skulle angiveligt være sket flere gange fra 2015 til 2017.

'Ingen tegn'

Der var ingen, der havde mistænkt manden, før han blev anholdt, fortæller skolens forstander, der ikke kan se, at skolen kunne have ageret anerledes.

- Der var ingen, der så nogen tegn, forklarer han til Ekstra Bladet, og fortæller, at blandt flere tiltag i kølvandet på sagen har de implicerede fået psykologhjælp.

Læreren nægtede sig under grundlovsforhøret skyldig i anklagerne.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med mandens forsvarer Dan Jordy Hansen, for at få oplyst hvorvidt den sigtede fortsat nægter sig skyldig, men det har ikke været muligt at få en kommentar.

Der er navneforbud i sagen, og derfor er Ekstra Bladet afskåret fra, at beskrive den sigtede eller hans tidligere arbejdsplads nærmere.