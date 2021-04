Sigtelse: Lille pige havde flere brud

Mor til pige på halvandet år og moderens kæreste er fængslet - de to nægter sig skyldige

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

En lille pige var kun lige fyldt et år, da hun ifølge politiets mistanke gennemlevede ufattelige pinsler.

Hendes egen mor og dennes kæreste er sigtet og fængslet for at have mishandlet det i dag knap halvandet år gamle barn.

De nægter sig skyldige.

Lemlæstelserne blev opdaget på Odense Universitetshospital 10. april. Den unge krop havde tre knoglebrud. To af dem var umiddelbart af nyere dato og placeret på henholdsvis lårben og kraveben. Derudover fandt lægerne et cirka fire uger gammelt brud på pigens håndled og adskillige blå mærker over hele kroppen.

Detaljerne om de voldsomme skader fremgår af en retsbog fra grundlovsforhøret, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt.

Det fandt sted ved retten i Esbjerg i fredags og førte til, at pigens mor på 22 år og hendes kæreste på 35 år, som ikke er barnets far, blev varetægtsfængslet frem til den 4. maj

Ifølge sigtelsen, som lyder på legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter med karakter af mishandling, har parret i en ikke nærmere fastsat periode fra januar frem til 8. april i år begået overgrebene mod pigen.

De er ifølge politiet blandt andet foregået på den 35-årige mands bopæl. Han og barnets mor har ifølge sigtelsen enten begået volden alene eller i fællesskab.

Senioranklager ved Syd- og Sønderjyllands Politi Gynna Sandberg Jønsson begærede ved retsmødet dørene lukket - blandt andet af hensyn til, at der skal afhøres vidner, som er i nær familie med de sigtede og ikke gennem medieomtale på forhånd have kendskab til detaljer i den uhyggelige sag.

Det accepterede dommeren, som dog ikke købte anklagerens påstand om, at et åbent retsmøde ville kunne bringe de sigtedes sikkerhed i fare, idet en del mennesker ifølge anklageren har en negativ indstilling til personer, der mistænkes for børnemishandling.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få kontakt til forsvareren for den lille piges mor. Den anden sigtedes beskikkede forsvarer ønsker under henvisning til dørlukningen ikke at udtale sig om sagen.