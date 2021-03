Sigtelse: Mand blev mishandlet i hus gennem flere uger

En 30-årig mand blev gennem omkring fire uger frem til lørdag udsat for grov mishandling i et hus i en landsby nær Holstebro.

Det mener politiet og anklagemyndigheden, som har sigtet en 36-årig mand og en 32-årig kvinde for at have mishandlet manden under særligt skærpende omstændigheder.

Det fortæller anklager Linette Lysgaard efter et grundlovsforhør søndag, hvor de to sigtede blev varetægtsfængslet frem til 31. marts.

Sigtelsen beskriver en række uhyrligheder, som den 30-årige skal være udsat for. Det gælder blandt andet slag med jernrør, spark og adskillige brændemærker med en cigaret.

Han skal også være tvunget til at drikke urin og være efterladt i et uisoleret lokale, så han blev kold. Desuden skal han have fået stærk Tabasco-sovs i endetarmen og skridtet.

- Det er foregået over en lang periode på cirka fire uger i et hus, siger anklager Linette Lysgaard.

Manden skal dog ikke være holdt fanget, men selv have valgt at opholde sig i huset.

Det var det sigtede par, som lørdag morgen anmeldte, at den 30-årige var blevet udsat for grov vold. Senere på dagen valgte politiet så at anholde manden og kvinden for at stå bag.

Det nægter de dog.

Den 30-årige mand blev efter anmeldelsen indlagt som følge af volden og mishandlingen.

- Han har voldsomme skader, siger Linette Lysgaard.

Parret og den 30-årige kendte hinanden i forvejen. Politiet er ikke sikre på, hvorfor parret skal have udsat manden for den grove mishandling.

- Muligvis er det pengegæld, men vi ved det ikke med sikkerhed, siger anklageren.

Den kvindelige sigtede har kæret kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.