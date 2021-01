Sigtelse: Mand boede i lufthavn i tre måneder

En californier er søndag lokal tid blevet sigtet for i tre måneder at have boet i Chicagos internationale lufthavn.

Manden har ifølge politiet forklaret, at han var for bange til at flyve på grund af coronavirus.

Han skal i stedet have søgt tilflugt i en afdeling af lufthavnen, som kræver sikkerhedsgodkendelse.

Denne weekend blev han imidlertid anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen og tyveri.

I retten forklarer anklagerne, at manden ankom til lufthavnen Chicago O'Hare den 19. oktober.

Siden da har han angiveligt opholdt sig i et område af lufthavnen, som burde have haft højt sikkerhedsniveau.

En dommer i Cook County i delstaten Illinois reagerer med vantro på anklagernes beskrivelse af sagen.

- Så jeg skal lige være sikker på, at jeg forstår dig korrekt, indleder dommer Susana Ortiz.

- Du fortæller mig, at en person uden sikkerhedsgodkendelse eller ansættelse i lufthavnen angiveligt boede i en afdeling af O'Hare-lufthavnen med høj sikkerhed fra 19. oktober til 16. januar og ikke blev opdaget? Jeg vil gerne forstå dig korrekt.

Den 36-årige mand blev opdaget af to ansatte fra United Airlines, som rettede henvendelse til manden og bad om at se hans id.

Herefter viste han dem et id-kort, som var blevet meldt savnet 26. oktober. Kortet tilhørte en leder i lufthaven.

Det opdagede de ansatte, som ringede til amerikansk politi, der anholdt ham lørdag morgen i lufthavnens terminal 2.

Manden har forklaret, at han fandt id-kortet i lufthavnen og var 'bange for at tage hjem på grund af covid-19'.

Han menes at have overlevet ved at få mad fra andre passagerer.

Den 36-årige bor i en forstad til Los Angeles, og hans straffeattest er ren. Han har en universitetsgrad.