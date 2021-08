Sigtelse mod 20-årig: Stjal ur til en kvart million

Mærkevare-ur i den helt dyre ende er her til formiddag stridens æble i grundlovsforhør bag lukkede døre i København

Det er uklart, om den 20-årige mand, som her til formiddag bliver fremstillet i Dommervagten i København sigtet for tricktyveri, har forstand på dyre ure.

Men ifølge Københavns Politi og den sigtelse, som senioranklager Kristine Hjorth vil lægge åbent frem i retten, lykkedes det ham først på natten til søndag ud for restaurant Barok i Nyhavn at vriste et schweizisk armbåndsur af mærket Vacheron Constantin og til en anslået værdi på 253.000 danske kroner af håndleddet på en 42-årig mand.

PR-foto

Den forurettede har oplyst, at han havde købt uret til den pris udregnet i euro i Dubai. Et prisniveau som ure af det mærke sagtens kan løbe op i, viser Ekstra Bladets tjek på virksomhedens hjemmeside.

Ur med stållænke

Urets ejer havde været ude og spise med sin kæreste og en veninde, da hændelsen ifølge sigtelsen udspillede sig omkring klokken 00.40.

Hvordan det skete, har det ikke været muligt at opklare, da grundlovsforhøret af den sigtede mand i Dommervagten i København vil blive begæret afviklet bag lukkede døre.

Politiets anklager vil i den forbindelse argumentere med, at politiet leder efter yderligere to personer, som skulle have været til stede.

Ekstra Bladet erfarer, at der er tale om et herreur med blå farve i selve skiven og stållænke.