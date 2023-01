Sigtelse mod mistænkt i Frank-sagen: Forsøgte tidligere at dræbe ham

En 26-årig mand, som fredag ventes at tilstå drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen på Djursland, er også sigtet for at have forsøgt at dræbe offeret i ugerne op til drabet.

Det fremgår af retsmødebegæringen, som anklagemyndigheden har udarbejdet forud for fredagens retsmøde i Retten i Randers, hvor drabstilståelsen ventes.

Den 26-åriges forsvarer, Mette Grith Stage, oplyser, at den sigtede vil tilstå drab. Men hvad angår de andre sigtelser i retsmødebegæringen, kan der være forbehold.

Det står dermed ikke helt klart, om han også vil erkende drabsforsøg, usømmelig omgang med lig, tyveri og brandstiftelse, som sigtelsen også indebærer.

Eller om han vil erkende i et andet omfang, end den måde anklagemyndigheden beskriver forholdene på.

Den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev dræbt 14. juli sidste år, men først fundet død en uge senere, da liget blev forsøgt skjult.

Ifølge retsmødebegæringen mod den 26-årige blev Frank Dan Nørgaard Jørgensen formentlig dræbt ved kvælning og slag med metalrør eller lignende i Nimtofte på Djursland.

Det hævdes også, at drabet blev begået sammen med fire andre.

Men allerede i ugerne op til drabet blev Frank Dan Nørgaard Jørgensen forsøgt dræbt af den 26-årige og fire andre, mener anklagemyndigheden. Det skal konkret være sket 2., 9. og 13. juli.

Det 40-årige offer blev angiveligt flere gange forsøgt dræbt, da han blev lokket ud til en adresse på Djursland, hvor planen var at dræbe ham i et værksted. Det skulle ifølge sigtelsen ske med anvendelse af æter og jernrør, fremgår det.

Det mislykkedes dog, da Frank Dan Nørgaard Jørgensen ikke blev ramt af jernrøret, ligesom han nåede at køre fra stedet, står der i retsmødebegæringen.

Efter drabet 14. juli blev Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig ifølge anklagemyndigheden pakket ind i plastik og tape, transporteret rundt i Østjylland og efterladt i en skov ved Gassum.

En 37-årig mand har allerede tilstået, at han fik 28.000 kroner i betaling for at have rådgivet om, hvordan liget skulle pakkes ind. Han medvirkede også til at, den 40-åriges bil blev skaffet af vejen. Den blev senere fundet udbrændt.

Det er tidligere kommet frem, at de resterende fire sigtede i sagen nægter sig skyldige.