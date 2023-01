Sigtelse mod muldyr: Snød for flere hundredtusindvis kroner

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): En 23-årig mand er netop blevet fremstillet i grundlovsforhør, efter National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) torsdag slog til i en landsdækkende politiaktion mod hvidvask.

Den 23-årige sigtede er altså bare en ud af de 200 mistænkte, som politiet har i kikkerten for organiseret kontaktbedrageri. Han blev anholdt 06.50 i morges.

Manden er sigtet for at have en muldyrsfunktion ved at stille sin konto til rådighed for pt. ukendte gerningsmænd, der har ringet til borgere og udgivet sig for at være fra politiet.

Her har gerningsmændene angiveligt snydt ofrene til at overføre hundredtusindvis af kroner ved blandt andet at fortælle dem, at deres konto var ved at blive hacket.

Pengene er ifølge politiet blevet overført til den 23-åriges konto, og han har i den forbindelse været med til at skjule, at pengene stammede fra en kriminel handling.

Manden er sigtet for at have snydt tre personer for henholdsvis 181.000 kroner, 142.000 kroner og 186.000 kroner.

Den sigtede nåede at nægte sig skyldig, inden dommeren valgte at lukke dørene ved grundlovforhøret.

Det skete blandt andet på anklagerens henvisning til, at sagen indgår som en del af en landsdækkende aktion, hvor der fortsat er gerningsmænd på fri fod. Ifølge anklageren er der anholdt mange muldyr i aktionen.

- Politiet har foretaget en større aktion på landsplan af rigtig mange af det, man kalder muldyr, sagde anklageren.

Ledende politiinspektør ved NSK Torben Svarrer vil senere i dag være til stede ved et såkaldt doorstep om den landsdækkende aktion. Det skriver NSK i en pressemeddelelse.

Opdateres ...