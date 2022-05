Sigtelse mod sosu-hjælper: Sådan forgiftede hun beboere

Kvinde er sigtet for at dræbe en plejehjemsbeboer og forsøge at dræbe tre andre. Hun nægter sig skyldig

Med medikamenter, der hæmmer centralnervesystemet, skal en sosu-hjælper have dræbt en plejehjemsbeboer og forsøgt at slå tre andre ældre ihjel på Plejecenter Tirsdalen i Randers.

Det fremgår af politiets sigtelse mod kvinden, der har siddet varetægtsfængslet i sagen siden midten af marts. Hun nægter sig skyldig og er beskyttet af et navneforbud.

Sagen er blevet efterforsket diskret og bag dobbeltlukkede døre, men nu er man ifølge politiet så langt fremme, at en del af sløret er blevet løftet.

Ekstra Bladet har fået indsigt i retsbogen fra grundlovsforhøret, og her fremgår det, at sosu-hjælperen, der er i 50'erne, skal have brugt midlerne Baclofen, Diazepam og Mirtazapin til at forgifte ofrene.

Hun er sigtet for i en periode at have givet fire beboere medicinen, selv om der ikke var nogen lægelig begrundelse for at gøre det. Det førte til, at de ældre mennesker stærkt bevidsthedssvækkede måtte indlægges på Randers Sygehus 27. februar 2022.

En af de fire - en ældre kvinde - endte med at dø på hospitalet to dage efter indlæggelsen.

Gik i medicinrummet

En anden ældre kvinde og to mænd blev udskrevet, og herefter mener politiet, at sosuhjælperen fortsatte med at give dem flere af stofferne, så de igen måtte på hospitalet.

Kvinden blev anholdt 14. marts - samme dag, som et af de formodede ofre måtte indlægges for tredje gang.

I retten kom det frem, at det fremgår af plejecenterets vagtplan, at kvinden som den eneste har været på vagt dagen før samtlige indlæggelser. Samtidig viser logfiler, at hun på de vagter har brugt sin nøglebrik adskillige gange i medicinrummet.

Det på trods af, konstaterede retten, at kvinden som sosu-hjælper slet ikke må dosere medicin.

Politiet har også fundet de tre typer medicin hjemme hos kvinden selv, ligesom der er fundet emballagde fra medicin til både ofrene og andre beboere på plejehjemmet.

Selv om sigtelsen lyder på drab og drabsforsøg, er kvinden kun fængslet på en begrundet mistanke om groft legemsangreb, fordi retten vurderede, at der ikke forelå 'manifeste oplysninger' om, i hvilket omfang medicinen har været dødelig.

Kommunaldirektør Thomas Krarup siger til Ekstra Bladet, at man er dybt chokeret.