Sigtelse: Mor stak søn ned med køkkenkniv

En 52-årig mor er anholdt og sigtet for kvalificeret vold mod sin egen søn

Politiet fik mandag aften tæt på midnat en anmeldelse om, at en 52-årig kvinde havde stukket sin egen søn ned med en køkkenkniv på en adresse i Ørsted.

Det oplyser Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Da politiet ankom til adressen havde kvinden barrikaderet sig på et værelse, men kom efter en kort samtale med betjentene ud og blev anholdt.

Sønnen, en 32-årig mand, forklarede til de fremmødte betjente, at han havde siddet i en campingvogn på grunden med en ven, hvor moderen havde banket på og ville ind til dem. Her skulle moderen angiveligt have stukket ud efter den 32-årig søn med en køkkenkniv flere gange og også ramt ham i armen. Det lykkedes ifølge sønnen til sidst af få vristet kniven fra moderen.

Den udlægning var den 52-årige mor dog ikke helt enig i.

Hun forklarede til politiet, at hende og sønnen havde haft en uoverensstemmelse, men at hun på ingen måder havde stukket ud efter sin søn.

Den 32-årige blev lynhurtigt tilset af en ambulance, som kunne konkludere, at han ikke var kommet alvorligt til skade.

Kvinden blev efterfølgende taget med på stationen og sigtet for kvalificeret vold samt besiddelse af narko.