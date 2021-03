Sigtelse: Narkoliga ville bryde ind i kokain-container

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: Ni mænd i alderen 19 til 45 år bliver lige nu fremstillet ved grundlovsforhør i en stor narkosag.

Alle blev ført ind i retten i håndjern og tæt flankeret af betjente. En af de anholdte skabte kortvarigt uro i retssal 3, da han højlydt nægtede at oplyse sit efternavn og fødselsdato.

Før dommeren valgte at lukke dørene af hensyn til efterforskningen og medgerningsmænd på fri fod, oplæste senioranklager Laura Birch sigtelsen. Af den fremgår det, at mændene ifølge politiet har forsøgt at smugle ikke under 325 kilo kokain fra Brasilien til Danmark via Holland og Tyskland, hvor toldere fandt de store mængder narko.

Containeren ankom til Danmark 26. februar, og politiet mener, at de sigtede observerede mod den med den hensigt at bryde ind i containeren og fjerne kokainen.

Mændene nægter sig alle skyldige og er omfattet af navneforbud.

De blev anholdt i går, da de ifølge politiet forsøgte at afhente en stor mængde kokain i en container, der tidligere i går blev leveret til et firma i Hedehusene vest for København.

Chokgranater

Et vidne, der overværede anholdelsen fortæller til Ekstra Bladet, at der var 30-40 svært bevæbnede betjente, og at de fyrede chokgranater under aktionen.

Der var dog ikke længere kokain i containeren, efter tyske toldmyndighederne i sidste uge havde fundet og beslaglagt 325 kilo kokain i Bremerhaven.

En af de anholdte er en mandlig belgisk statsborger. De otte herboende personer har alle en tilknytning til det organiserede kriminelle miljø.

- Jeg kan tilføje, at enkelte har relation til kendte rocker- og bandegrupperinger, siger politiinspektør Mads Helios, leder af efterforskningsfællesskabet Særlig Efterforskning Øst til Ekstra Bladet.

Opdateres ...