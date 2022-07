Sigtelse: Offer formodes kvalt

To mænd og to kvinder er i grundlovsforhør sigtet for drab på 45-årig mand, der forsvandt

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

RETTEN I RANDERS: Det er en voldsom sigtelse, der er rejst mod fire personer, to mænd og to kvinder, da de tirsdag eftermiddag sad foran dommeren i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

De fire blev anholdt mandag aften på en adresse på Djursland i forbindelse med den 45-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensens mystiske forsvinding.

45-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen formodes kvalt. Fire personer er sigtet i sagen. Politifoto

Han blev meldt savnet og efterlyst offentligt af politiet i lørdags.

I går blev hans bil fundet efterladt og udbrændt, og samme aften anholdt politiet de fire, mistænkt for at have dræbt ham.

I retten i dag læste anklageren sigtelsens detaljer højt.

Det fremgik, at de i forening og efter fælles forståelse har dræbt den 45-årige, formentlig ved kvælning, oplyste anklageren. De fire er dog også - subsidiært - sigtet efter en paragraf, der handler om vold med døden til følge.

Annonce:

De er desuden sigtet efter paragraf 139, der handler om usømmelig omgang med lig. De to mænd og to kvinder er også blevet sigtet for forsætlig brandstiftelse ved at have sat offerets bil i brand.

Vejen er afspærret i forbindelse med politiets undersøgelser på Djursland. Foto: Øxenholt

Nægter sig skyldige

Alle fire, en 39-årig kvinde, en 23-årig kvinde, en 25-årig mand og en 39-årig mand nægter sig skyldige i sagen.

Den yngste kvinde begyndte at græde i retslokalet, men ellers sad de fire personer roligt, efter at de var blevet ført ind af politifolk.

Efter oplæsning af sigtelsen begærede specialanklager Jesper Rubow dørene lukket for resten af retsmødet.

Han sagde som begrundelse, at de fire var kommet med 'modstridende forklaringer'.

Tidligere tirsdag blev det meldt ud, at den 45-åriges lig ikke var fundet, men om det stadig er tilfældet, er uvist.

Politiinspektør Brian Voss Olsen har slet ikke villet udtale sig om, hvad politiet har fundet.

Arkæolog: Sådan hjælper vi politiet i drabssager

Der er omfattende kriminaltekniske undersøgelser i gang flere steder på Djursland tirsdag eftermiddag.

Ekstra Bladet følger sagen ...