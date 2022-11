Sigtelse: Offer skudt flere gange i hovedet

En 26-årig mand sigtes for drabsforsøg efter et skyderi på Amager tirsdag aften

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 26-årig mand spurgte til det offer, som han erkendte at have affyret skud imod på Amager tirsdag aften, da han onsdag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for forsøg på manddrab.

- Må jeg spørge, om han har overlevet? spurgte den 26-årige, kort efter sigtelsen mod ham blev læst højt.

- Han er i kritisk tilstand, svarede anklageren.

Manden er sigtet for forsøg på manddrab ved omkring 17.30 tirsdag at have affyret flere skud mod det 28-årige offer, der blev ramt mindst to gange i hovedet og i brystkassen.

Den 26-årige erkender gerningen, men ifølge ham affyrede han skuddene i nødværge. Derfor nægter han sig også skyldig i at have til hensigt at dræbe offeret.

Manden var iført blåt tøj fra Københavns Fængsler, da han blev ført ind i dommervagten. Her nåede han at kiggede ned på den håndfuld pårørende, der var mødt op for at få et glimt af ham.

Flere af dem havde våde øjne.

- Vi elsker dig, nåede en af de pårørende at sige til den sigtede, inden dørene blev lukket for offentligheden.

Politiet arbejdede intenst på gerningsstedet i timerne efter skyderiet. Foto: Kenneth Meyer

Anholdt ved gerningssted

Politiet modtog anmeldelsen om skyderi tirsdag aften 17.32, og den 28-årige mand blev efterfølgende fragtet til hospitalet. Siden da har hans tilstand været ukendt, men det kom nu frem i grundlovsforhøret, at han fortsat er i kritisk tilstand.

Vicepolitinspektør Brian Belling fortæller til Ekstra Bladet, at den 26-årige blev anholdt ved gerningsstedet tirsdag aften. Han kan ikke udtale sig om, hvorvidt der er en relation mellem offer og gerningsmand, da dette indgår som en del af efterforskningen.

Han afviser samtidig at komme nærmere ind på motivet for hændelsen.

- Der er på nuværende tidspunkt ikke noget, der tyder på, at episoden har relation til rocker- og bandemiljøet, siger Brian Belling til Ekstra Bladet.

Den 26-årige blev varetægtsfængslet indtil 6. december.