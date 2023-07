Sigtelse: Offer stukket ni gange med dolk

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: En yngre offer blev i april i år udsat for drabsforsøg i en butik i København, hvor han ifølge sigtelsen fik ikke under ni knivstik med en dolk. Heraf også nogle, mens han lå på jorden og desperat værgede for sig. Han fik dog ikke livstruende skader.

Offeret fik blandt andet dybe stik på højre arm og højre lår, men han har forklaret, at han huskede et stik mod brystet, der ramte lige ved hjertet, men som ikke gik igennem huden, fordi han beskyttede sig med hænderne.

Indehaveren af butikken har beskrevet, at gerningsmanden, der var udenlandsk af udseende med sort fuldskæg, iført en lang sort regnjakke og bevæbnet med en kniv i højre hånd, løb ind i butikken og 'svingede med kniven i vildskab og stak rundt.'

Annonce:

Fredag formiddag blev en ung mand i starten af 20'erne fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg, hvor han blev sigtet for drabsforsøg. Han blev anholdt torsdag klokken 12.

Den sigtede, der har sort, lidt krøllet hår, som er tætbarberet i sider og nakke, nægtede sig skyldig i sigtelsen. I retten sad han meget uroligt, nærmest rastløst, på stolen, kiggede lidt på sine hænder, hvorefter han lagde dem over kors.

I grundlovsforhøret blev han beskyttet af et navneforbud, hvorfor Ekstra Bladet er afskåret fra at skrive meget konkrete detaljer.

Offeret har beskrevet kniven som en 'rambo-kniv' med et blad på omkring 15 centimeter, og han har i sin forklaring, som blev læst op i grundlovsforhøret, sagt, at han vurderer, at kniven blev stukket ud mod ham 10-12 gange, hvoraf nogle ramte ham, andre ikke.

Væltede bagover

Han stod inde i butikken, hvor han så gerningsmanden ude på gaden, der trak op i sin bluse, hvor han kunne se en kniv. Herefter kom han løbende ind i butikken.

Annonce:

Offeret selv løb tilbage mod disken, men stoppede her, fordi han ikke vidste, om baglokalet endte blindt. Her gik knivmanden til angreb. Et angreb, der også er dokumenteret på overvågningsvideo fra butikken.

Undervejs væltede offeret bagover, faldt til jorden, hvorefter han har forklaret, at gerningsmanden stod over ham og fortsatte med at stikke, mens han lå ned.

Det kom frem, at offeret har forklaret,at han kendte knivstikkeren, som han har identificeret som den nu sigtede, og det fremgår, at han har forklaret, at han 'ved godt, at han (den sigtede, red.) i dag er medlem af Hells Angels,' men at han ikke forstod, hvorfor han ville stikke ham med en kniv, ligesom han heller ikke ved, om nogen kunne have bestilt ham til at udføre knivstikkeriet.

Det kom ligeledes frem i anklagerens dokumentation af sagen, at politiet efter drabsforsøget fik kildeoplysninger om, at gerningsmanden til overfaldet var (et navn, der minder om den sigtedes, red.) 'fra HA', som efter politiets opfattelse var identisk med den unge mand i starten af 20'erne.

Annonce:

Den sigtede er dømt flere gange for lignende kriminalitet. I en femårig periode er han dømt for forsøg på grov vold, grov vold og overtrædelse af knivloven samt frihedsberøvelse med henvisning til bandeparagraffen.

Han blev løsladt i juli sidste år.

Afslutningen på grundlovsforhøret blev, at den sigtede blev varetægtsfængslet i fire uger frem til 25. august i år. Advokat Eigil Strand, som var mødt for den sigtedes forsvarer Rune Wiborg, tog forbehold for kære.