Sigtelse: Ombyggede våben og leverede til rockere

En sag om våben og ammunition trækker tråde til rockermiljølet. Det viser retsbøgerne fra to grundlovsforhør holdt 18. november ved Retten i Næstved.

Her blev fem mænd i alderen 27 til 49 år fremstillet i grundlovsforhør og efterfølgende varetægtsfængslet.

Af retsbøgerne fremgår det, at i hvert fald den ene nægter sig skyldig. Retsmøderne blev holdt for lukkede døre, og derfor er indholdet af eventuelle forklaringer samt dokumentation i sagen ikke kommet frem offentligt.

Research viser, at to af de sigtede har tilknytning til Satudarahstøtteklubben Navajo MC, der holder til i Vig. Den ene har ifølge Ekstra Bladets oplysninger en ledende rolle i omtalte støtteklub.

En af de fem sigtede er en mand med tilladelse til at forhandle våben og ammunition, men som ikke har nogen butik.

Våbenhandleren er sigtet for på en adresse i Hvidovre at have været i besiddelse af fire signalpistoler, der var ombygget således at de kan skyde med rigtig ammunition kaliber ni-millimeter kort. Desuden havde manden i følge sigtelsen tre halvautomatiske haglgeværer, en halvautomatisk M16 riffel samt en skarpladt kaliber 7,65 pistol, der lå på et sengebord.

Dertil en mængde våbendele og ammunition. Desuden er han sigtet for på en adresse i Vejlby i Nordsjælland at have opbevaret en automatisk riffel af mærket SIG 550 med tilhørende to magasiner og ammunition.

Desuden er manden sigtet for 9. oktober at have udleveret 25 stk ni-millimeter ammunition til en af de fire andre sigtede. Af sigtelsen fremgår det, at ammunitionen var til umiddelbar brug i rocker- og bandemiljøet.

De fire andre er i fælleskab sigtet for i alt fem forhold, der alle drejer sig om våben og ammunition. Det inkluderer blandt andet de 25 stk. patroner, der i følge sigtelsen blev udleveret af våbenhandleren 9. oktober.

De er desuden sigtet for dels at have forsøgt at anskaffe en pistol samt ved en anden lejlighed at have anskaffet en ni-millimeter pistol, der blev leveret videre 'med henblik på umiddelbar brug', som det er formuleret i sigtelsen.

En af de fire er desuden sigtet for 76 patroner i en vaskekælder under en ejendom i Slagelse. Heraf var de 25 af samme særlige type ni-millimeter kort patroner, der kan anvendes i ombyggede signalpistoler.