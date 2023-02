Sigtelse: Overfaldt offer med hammer og kniv

To formodede gerningsmænd blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør, hvor de er sigtet for brutalt at overfalde en 19-årig med en kniv og hammer anden juledag

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Retslokalet var fyldt med pårørende til de to sigtede i en alvorlig sag fra december sidste år, hvor en 19-årig mand blev overfaldet og stukket med kniv flere gange på Godthåbsvej anden juledag.

Ved grundlovsforhøret medbragte fem politibetjente sagsmaterialet, som bestod af to massive, røde sagsmapper, der blev overdraget til de to forsvarsadvokater inden forhørets start.

De to unge mænd på henholdsvis 17 og 20 år blev anholdt torsdag formiddag, og de var iført vinterjakker og mørkt tøj, da blev ført ind i retslokalet.

Begge forholdt sig efterfølgende roligt, da anklageren læste den alvorlige sigtelse op.

De er sigtet for grov vold og i forening med flere endnu uidentificerede gerningsmænd at overfalde en 19-årig mand klokken 21:40 på Godthåbsvej 26. december, hvor de ifølge anklagemyndigheden tildelte den forurettede flere knivstik og efterfølgende flere slag med en hammer.

Både den 17-årige og 20-årige nægter sig skyldige.

Foto: Kenneth Meyer

Såret flere steder

Ifølge sigtelsen blev den 19-årige såret med knivstik i venstre underben, højre lår samt højre balle.

Politiet mener, at overfaldet skete som led i en bandekonflikt mellem yngre bandemedlemmer på ydre Nørrebro og den ulovlige bande Loyal to Familia.

Men den udlægning var de pårørende til den 17-årige ikke enige i. De gjorde meget ud af fortælle Ekstra Bladet, at den yngste sigtede ikke er medlem af en gruppering.

Dommeren valgte på trods af protester fra den fremmødte presse at lukke dørene samt nedlægge navneforbud på grund af sagens tidlige stadie samt den 17-åriges unge alder.

Og netop fordi den ene af de to sigtede er mindreårig, var de sociale myndigheder også til stede i retten torsdag.

Blodigt opgør

Overfaldet anden juledag skete som et led i en række af alvorlige forbrydelser, som er eskaleret henover julen og ind i 2023 med adskillige overfald i København og særligt i området omkring Nørrebro.

De formodede gerningsmænd har ifølge politiet tilknytning til bandemiljøet og er derfor også sigtet efter den såkaldte bandeparagraf, der kan udløse dobbeltstraf.

- Det tyder på, at overfaldsmændene er gået målrettet efter at angribe den 19-årige, men det er for tidligt at sige noget om motivet, udtaler vicepolitiinspektør Knud Hvass i en pressemeddelelse.

- Vi har haft de anholdte i søgelyset i noget tid, men det har krævet en bred og systematisk efterforskning at underbygge mistankegrundlaget. Nu er vi der, hvor vi mener, at der er begrundet mistanke om, at de står bag overfaldet, tilføjer han.

