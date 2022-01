Sigtelse: Pædofilidømt overtrådte tilhold mod børn

I længere tid har en mand, der tidligere er dømt for pædofili, skabt utryghed i en landsby vest for Slagelse.

I samarbejde med TV 2 har TV2 ØST kunnet fortælle, hvordan den 60-årige mand fortsat tager kontakt til flere unge drenge i området, til trods for han er straffet flere gange og har tilhold mod flere børn - blandt andet den dreng, han er dømt for at forgribe sig på.

Torsdag blev manden anholdt, og fredag kom det frem under et grundlovsforhør i Retten i Næstved, at Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi har sigtet manden for 11 forhold, hvor han har overtrådt tilhold mod en 14-årig dreng.

Det skriver TV2 ØST.

Retten besluttede at varetægtsfængsle den 60-årig mand i fire uger frem til 9. februar. Dommeren forklarer blandt andet varetægtsfængslingen med, at der er begrundet mistanke for, at manden har overtrådt tilholdet.

Manden er sigtet for på forskellige måder at prøve at komme i kontakt med drengen, som han tilbage i 2019 blev idømt ni måneders fængsel for at krænke seksuelt. Derudover sigter Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi også manden efter den nye lov om stalking.

Den 60-årige mand nægter sig skyldig i alle forhold.

Manden er blandt andet sigtet for at smide poser med slik, muslingeskaller og penge ind i haven til drengens hus og i et sommerhus, hvor drengen befandt sig.

Derudover er han også sigtet for tre gange at mødes med en anden dreng og give ham penge for at tage kontakt til den 14-årige dreng. Sidst er han også sigtet for flere gange at vinke og og forsøge at skabe kontakt til drengen ved at cykle forbi, når drengen kommer hjem fra skole.

I retten fortæller den 60-årige mand, at han på intet tidspunkt har forsøgt at tage kontakt til drengen.

- Jeg har ikke hilst, fordi det ved jeg, at jeg ikke skal. Det nytter ikke noget, sagde sigtede i retten.

I retten spørger anklageren ind til en video, drengen selv har filmet den 25. november, hvor sigtede vinker, da han cykler forbi drengen. Men til det forklarer sigtede:

- Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor jeg gør det. Måske det generede et eller andet sted. Det er ikke gjort med fortsæt for at skabe kontakt, siger han.

