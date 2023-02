Sigtelse: Pushere taget med kontanter og narko

Et tip fra en borger ledte til anholdelsen af to mænd på 25 og 26 år nær Brønshøj Torv

To mænd på 25 og 26 år blev mandag varetægtsfængslet i to uger efter et grundlovsforhør ved Københavns Byret.

De er sigtet for videresalg af kokain.

Københavns Politi oplyser, at mændene blev anholdt efter en årvågen borger søndag eftermiddag bemærkede underlig aktivitet i en bil i nærheden af Brønshøj Torv.

Det fik vidnet til at tippe politiet, som sendte en patrulje afsted.

Anklagemyndigheden vurderer, at pengene stammer fra salg af lidt over 100 gram kokain i perioden op til anholdelsen søndag.

Og noget kunne tyde på, at de to sigtede coke-handlere har haft en indbringende weekend, for i bilen fandt betjentene otte gram kokain i salgsposer og 52.200 kroner i kontanter.

Ved en efterfølgende ransagning fandt de fire gram kokain på en adresse, der knytter sig til den yngste af de varetægtsfængslede, som han også er sigtet for at besidde til videresalg.

Mændene nægter sig til dels skyldige.