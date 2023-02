Sigtelse: Rapperen Miklo kom med dødstrusler under retssag

Den 25-årige rapper Miklo med det borgerlige navn Anders Henckel Johansen er mandag formiddag varetægtsfængslet i 17 dage for dødstrusler mod tre unge kvinder, der skulle vidne mod ham.

Det er sket, efter at han blev fremstillet under et lukket grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor han nægtede sig skyldig.

Varetægtsfængslingen har dog ikke nogen stor praktisk betydning for drill-rapperen. Han sidder nemlig i forvejen varetægtsfængslet, mens han afventer landrettens dom i en anden brutal sag.

Og det er i forbindelse med den, at han ifølge politiet har begået nye lovovertrædelser.

Truede i retten

Ifølge sigtelsen mod den 25-årige Anders Henckel Johansen fremkom han med truslerne mod kvinderne 30. januar 2023 i Østre Landsret i Københavns Nordhavn.

Den dag sad den unge rapper ifølge Ekstra Bladets research på anklagebænken i en ankesag mod ham, efter at han sidste marts blev dømt for sammen med en række medtiltalte at have sat sexfælder op for flere mænd, der blev lokket med sex over nettet.

Han er mere konkret sigtet for under retssagen i sidste uge i Østre Landsret at sige 'Jeg slår jer ihjel' henvendt til kvinderne, der skulle vidne. En af kvinderne han skulle have truet er selv på anklagebænken i sagen og blev også dømt i byretten.

Truede med voldtægt

Hvordan han leverede truslerne i retten, er uklart - men allerede fem dage senere - natten til 4. februar 2023 - gjorde han det ifølge politiet igen.



Her kontaktede han angiveligt endnu engang den kvindelige medtiltalte og endnu en af kvinderne, der var til fest i et musikstudie.

Mellem midnat og klokken 4 om morgenen er Anders Henckel Johansen i forening med endnu en gerningsmand sigtet for telefonisk at true kvinderne med vold og voldtægt.

'Vi tager jer med ned til MP-kælderen og klipper jer skaldet og får ti mænd til at voldtage jer. I skal bare få hende (navn udtaget, red) til ikke at snakke,' skulle den fængslede rapper have sagt til kvinderne.

Ankesagen fortsætter tirsdag og forventes afsluttet senere på måneden.

I byretten kunne Anders Henckel Johansen ikke gemme sig bag latex-masken. Han havde samlet sit lyse lange hår i en stram knold. Eigil Norton

Universal-kunstner og voldsmand

Drill-rapperen, der går under kunstnernavnet Miklo, optrådte altid maskeret, og hans rigtige navn og identitet var ukendt i den bredere offentlighed, indtil Ekstra Bladet sidste forår kunne afsløre, at han var identisk med Anders Henckel Johansen, der var på anklagebænken ved Retten på Frederiksberg tiltalt for frihedsberøvelse, mishandling og røveri.

14. marts 2022 blev han så idømt tre år og ni måneders fængsel for sammen med de to medgerningsmænd og to kvinder, der kun var 17 på gerningstidspunktet, over en weekend i december 2020 at have lokket tre mænd i en sexfælde.

De to andre mænd, der også begge forsøger sig som rappere, fik fire og fire et halvt års fængsel.

Truede med pædofili-rygter

Det kom frem under byretssagen, at gerningsmændene havde foregivet at være en kun 14-årig pige på datingplatformen Badoo, hvor de havde kontaktet ofrene, som mødte op på Frederiksberg i den tro at de skulle have sex med pigen.

Da mændene - en ad gangen - mødte op i en lille lejlighed blev de i stedet mishandlet og røvet af de tre dømte mænd, der lå maskerede på lur.

Ofrene blev lænket fast til en radiator med håndjern. En af dem fik blandt andet knust kindbenet og måtte have en skinne indopereret efter overfaldet.

Samlet set fik de fem i sagen overført 15.000 kroner over Mobilepay.

De havde efterfølgende truet ofrene med at afsløre dem som pædofile, hvis de anmeldte mishandlingen. Ofrene har selv forklaret, at de troede, at de skulle mødes med en kvinde over 18 år.

Lukrativ kontrakt

2020 var også året, hvor han under navnet Miklo signet som artist hos det hæderkronede musikselskab Universal og fik en lukrativ pladekontrakt. Han har især markedsført sig via sin Instagram-side, hvor han har 20.000 følgere.

Han har også fortsat udgivet musik, imens han har siddet bag tremmer. Blandt andet sangen 'Hvad for noget', der har rundet 4,5 millioner streams.

Ekstra Bladet kontaktede efter byretsdommen Universal for en kommentar, men de vendte ikke tilbage, og det er uvist, hvorvidt han fortsat har en kontrakt.

Den 25-årige er forud for denne sag også dømt for vold og våbenbesiddelse, fremgår det af retsdokumenter Ekstra Bladet er i besiddelse af.