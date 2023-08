Sigtelse: Rocker dræbt med seks skud

Retten på Frederiksberg (Ekstra Bladet): En spinkel ung mand bliver søndag eftermiddag begæret varetægtsfængslet under et grundlovsforhør i den særligt sikrede retssal i Retten på Frederiksberg.

Ifølge sigtelsen medvirkede den 18-årige mand til drab og drabsforsøg lørdag aften ved fristaden Christiania. Handlingerne skete i forening med to p.t. uidentificerede gerningsmænd, fremgår det af sigtelsen.

Lukkede døre

Her fremgår det også, at den 30-årige dræbte blev ramt af seks skud. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om en Hells Angels-rocker.

Efter at sigtelsen blev læst højt, valgte dommeren at lukke dørene efter ønske fra anklageren. Det skete, inden den 18-årige nåede at forholde sig til den alvorlige sigtelse.

Ud over drabet på rockeren blev fire andre såret, da to maskerede gerningsmænd kort efter klokken 19.25 skød vildt om sig ved og inde i Stjerneskibet på Christiania.

Allerede 25 minutter senere anholdt politiet den 18-årige, som har været tilbageholdt lige siden. Den sigtede var iført sort tøj fra top til tå og og havde hvide stof-klipklappere på fødderne. Han var spinkel af bygning, var af anden etnisk herkomst og havde mørkt hår og skæg.

Ifølge Ekstra Bladets udsendte var der ud over presse også mødt ni tilhører op i retten. Mange af dem var tydeligt tatoverede.

Vild panik blandt gæster

Et øjenvidne har til Ekstra Bladet fortalt, hvordan skyderiet lørdag aften skabte vild panik blandt gæsterne på Stjerneskibet.

- Der lød mange skud. Det føltes, som om det blev ved længe, og der lugtede af krudt som en nytårsaften, fortæller vidnet.

Han beskriver, hvordan nogle råbte og skreg, og da han rejste sig op, så han en mand ligge med næsen mod gulvet, og da folk, som ydede førstehjælp, vendte personen om, var der meget blod på gulvet.

Han fortæller, at der blev brugt papir og et viskestykke til at forsøge at stoppe blødningerne, og at han selv tog sin T-shirt af og gav til de 'kompetente mennesker', som han siger, der hjalp de sårede.