Sigtelse: Rocker var del af hash-netværk

Leverancerne blev ifølge politiet koordineret over krypterede telefoner, hvor bagmændene troede, de kunne tale i fred

Over en sikret linje aftalte en række hash-bagmænd indsmuglingen af flere hundrede kilo hash til Danmark. Hvad de ikke vidste var, at politiet senere skulle få adgang til den krypterede korrespondance, der nu indgår i en sag mod en række sigtede på Sjælland.

En af dem - et 41-årigt medlem af rockergrupperingen Comanches MC - blev tirsdag varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i Retten i Næstved.

Ifølge senioranklager Laura Jensen skete fængslingen i foreløbigt fire uger på baggrund af påvirkningsrisiko.

Det er politiets teori, at rockeren stod bag indsmuglingen af 210 kilo hash over to omgange i 2020 og 2021. Han nægter sig skyldig.

Den høje mand med tætklippet frisure og skæg var iført arbejdstøj, da han blev ført ind i retslokalet. Ifølge sigtelsen blev hashen smuglet fra Spanien og omlastet på en adresse i en lille by i Sydsjælland. Det hele blev ifølge sigtelsen koordineret over de krypterede telefoner af mærket Sky ECC.

I retten kom det frem, at personerne bag de krypterede beskeder opererede under forskellige brugernavne. Af samme grund ønskede anklageren dørene lukket, fordi det endnu ikke er lykkedes politiet at anholde en enkelt af de personer, som man mener indgår i korrespondancen om hashleverancerne.

Dørlukningen fik rockerens forsvarer til at protestere med henvisning til, at hendes klient nægter sig skyldig, og at han overhovedet ikke kendte til sagen. Dommeren valgte dog alligevel at lukke dørene af hensyn til efterforskningen.

Udover rockeren og den ukendte gerningsmand er to andre personer nævnt i sagskompleksets sigtelse.

Havde halvt ton hash

Fem personer – tre mænd og to kvinder - var mødt op for at overvære grundlovsforhøret. Da dørene blev lukket gik de en efter en op til den sigtede og lagde en hånd på hans skulder.

- Vi ses, lød det fra flere af dem.

Den 41-årige rocker har en fortid i Hells Angels og indgik ifølge Ekstra Bladets oplysninger i sagskomplekset omkring den store rockersag, hvor 16 HA-rockere var tiltalt for drabsforsøg, vold og våbenbesiddelse. Her blev 11 af dem idømt 112 års fængsel.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger relaterer sagen mod rockeren sig til en efterforskning fra Midt- og Vestsjællands politikreds, hvor efterforskere fandt 500 kilo hash, da de 9. august ransagede flere adresser i Roskilde området. De anholdte var seks mænd og en kvinde i alderen fra 27 til 67 år.

Også her benyttede man sig af de krypterede telefoner i forbindelse med indsmuglingen af hashen.