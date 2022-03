Sigtelse: Rockere overfaldt medfange

To mænd med relationer til rockerklubben Satudarah er sigtet for at begå grov vold mod en medindsat i Storstrøm Fængsel

To mænd er nu sigtet for grov vold, efter at en indsat i Storstrøm Fængsel i starten af marts blev overfaldet.

Det bekræfter Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, over for Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, at to personer med tilknytning til rockermiljøet er sigtet i forbindelse med en episode, der fandt sted 9. marts i fængslet, fortæller han og tilføjer, at offeret blev tævet med en 'genstand' under overfaldet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er de sigtede tilknyttet rockerklubben Satudarah, mens offeret ikke umiddelbart har banderelationer.

Mændene, der selv afsoner domme i det lukkede fængsel, er sigtet efter den grove voldsparagraf, der tages i brug, når volden vurderes at være af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Satudarah-boss fik slag

I slutningen af december sidste år blev en anden mand overfaldet kort tid efter sin ankomst til Storstrøm Fængsel.

Dengang var det ifølge Ekstra Bladets research en højtstående Satudarah-rocker, der blev udsat for vold af en medindsat 28. december i forbindelse med en personlig tvist.

Kriminalforsorgen bekræftede efterfølgende episoden og udtalte, at sagen blev efterforsket af politiet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om, at der skulle være en sammenhæng mellem de to overfald.

