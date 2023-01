Det var en 54-årig lokal erhvervsmand der søndag aften blev stukket ihjel i Dragør. Politiet har sigtet to mænd fra drabene - en af dem er en 28-årig rocker, der i forvejen er sigtet for dobbelt drabsforsøg

Kun i Ekstra Bladet

En 54-årig lokal erhvervsmand blev søndag aften ramt af dødbringende knivstik på Dragør Fortet i den lille by syd for København. Politiet mener, at drabet var planlagt og at kniven blev ført af en Bandidos-rocker - og endnu en mand på fri fod.

Fortet - den kunstige ø ud for Dragørs Havn - fungerede engang som militært område, men er nu lavet om til et event-område med udsigt til Øresundsbroen og omgivet af hav.