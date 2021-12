Sigtelse: Sådan blev Iben dræbt

RETTEN I KOLDING (Ekstra Bladet): Iben Salling Syrik blev fundet død i et udendørs spabad i sin families sommerhus på Skovbrynet i Give 9. december for to år siden.

Onsdag blev en 44-årig mand ført ind i Retten i Kolding, hvor han blev sigtet for at have slået den 38-årige kvinde ihjel i tiden mellem 8. og 9. december klokken 22 til midnat.

Han er sigtet for først at have tildelt hende et kraftigt slag i solar plexus og herefter flere kraftige slag i baghovedet med en stump genstand.

Herefter skulle han ifølge Vejle Amts Folkeblad på ukendt måde have foranlediget, at hun druknede.

Det sigtede var iført et mundbind, da han kom ind i retten, som han fik lov til at tage af, da han havde sat sig. Han var iført en gråsort sweater med høj krave, jeans og havde kort, mellemblond hår.

Han fremstod umiddelbart rolig og fattet.

Sagen er speciel, fordi Sydøstjyllands Politi længe ikke sagde direkte, at den hesteglade kvinde og fraskilte mor til en lille dreng var blevet slået ihjel.

Politiet oplyste, at obduktion ikke havde ført til en opklaring af, hvordan hun døde, men at de fra starten havde efterforsket sagen som en drabssag.

Iben Salling Syrik var fraskilt og boede i sin families fritidshus i Vesterlund ved Give sammen med sin på det tidspunkt femårige søn.

Den 38-årige kvinde arbejdede med heste, som hun blandt andet købte og solgte.

Det var hendes bror, der fandt hende død i et udendørs spabad ved sommerhuset.