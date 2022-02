Sigtelse: Satte gerningssted i flammer

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Sammen med endnu ukendte gerningsmænd satte en 25-årig mand ild til en frisørsalon i Rødovre natten til fredag.

Det mener Københavns Vestegns Politi, der lørdag eftermiddag fremstiller manden i et grundlovsforhør, hvor han kræves fængslet for brandstiftelse.

Han nægter sig skyldig.

Der er tale om den samme frisørsalon, hvor en 17-årig bulgarsk statsborger blev skuddræbt 3. december sidste år. Den 17-årige arbejdede som frisør i salonen.

Ved skyderiet blev den 28-årige indehaver af salonen hårdt kvæstet, og en 15-årig dreng, der var kunde i salonen, blev skudt i hånden.

Drabet menes at være en del af en konflikt mellem NNV og et kriminelt netværk med udspring i Söderkulla uden for Malmø, der særligt i december bekrigede hinanden i Storkøbenhavn og i Malmø.

Hvorvidt branden natten til fredag har nogen forbindelse til skyderiet, kan politiet ikke sige noget om endnu. Heller ikke sigtelsen mod den 25-årige formodede gerningsmand bag ildspåsættelsen løfter sløret for en eventuel sammenhæng.

Udover brandstiftelse er den 25-årige sigtet for at have udsat beboerne i bygningen, hvor frisørsalonen har lokaler, for fare.

Den 25-årige, der har anden etnisk baggrund end dansk, var iført en mørk dunjakke, havde håret i en kort frisure og bar et kort, men tæt, sort skæg. Han svarede klart på dommerens spørgsmål om navn og tidspunkt for anholdelse.

- Det var omkring 22.45. Det er ikke helt præcist, men der omkring, sagde han med tydelig stemme, inden han satte sig ved sin forsvarer og meddelte, at han ikke ønskede at udtale sig.

Kort efter blev dørene lukket efter anmodning fra anklager Morten Frederiksen. Det er derfor uvist, hvorfor politiet mener, branden er påsat og hvilken rolle den 25-årige ifølge politiet skulle have i sagen.

Det var klokken 2.58 natten til fredag, at Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om branden. Man fik hurtigt kontrol over flammerne og ingen personer kom til skade.

